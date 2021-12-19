خطر انقطاع الاتّصالات… القرم ناشد فتح اعتمادات “أوجيرو” وعون استجاب

يعيش قطاع #الاتّصالات في لبنان اليوم خطراً جدّياً يهدّد أكثر من خمسة ملايين مستخدم بالعودة إلى المرحلة السابقة لاختراع شبكة الإنترنت والاتّصالات، الأمر الذي شغل عدد كبير من اللبنانين خلال الأسبوع الماضي، إذ أن أشغال الأكثرية معرّضة للخطر في حال تمّ قطع خدمة الإنترنت.

وفي هذا الإطار، أعلن مدير عام “أوجيرو” #عماد كريدية أنه “عطفاً على مناشدة وزير الاتّصالات #جوني القرم، تبلّغت من مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، أن رئيس الجمهورية ميشال عون وقّع قانون زيادة الاعتمادات المخصّصة لهيئة “أوجيرو”، وأن القانون سيصدر غداً الإثنين”.









وكان القرم قد أطلق الصرخة في وقت سابق اليوم، مطالباً عون بالتحرّك السريع لتدارك الوضع، معتبراً أن “ثلاث لاءات باتت تتحكم بقطاع الاتصالات لم يعد بقدورنا حلّها: لا اعتمادات، لا مازوت، ولا خدمة للمشتركين”.

ولفت القرم في بيان إلى “توقف سنترال طرابلس- التبانة وعدد من السنترالات الأخرى بسبب نفاد المازوت”، محذّراً من “خطر انقطاع الاتصال والانترنت في الساعات والأيام المقبلة تدريجياً على كافة الأراضي اللبنانية”.

وشدّد على “وجوب حسم موضوع فتح الاعتماد لهيئة “أوجيرو” بـ350 مليار ليرة لبنانية بعد أن كانت أقرّت في مجلس النواب”، موجهاً “نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية بضرورة حلّ هذا الموضوع نهائياً وتوقيع الاعتماد بصورة عاجلة لكي تتمكن “أوجيرو” من تلبية حاجاتها، وإلّا على الاتصال والإنترنت السلام”.

بالموازاة، يعاني مشتركو شركة “تاتش” في بيروت، وخصوصاً في مناطق الأونيسكو والرملة البيضاء وفردان والحمرا والروشة وجسر البربير وساقية الجنزير وكركول الدروز، انقطاعاً كاملاً في خدمتي التخابر الصوتي والإنترنت، إضافة إلى بعض المناطق الأخرى في جبل لبنان.