اللبناني مايكل حداد يحمل رسالة إلى القطب الشمالي مشيا على عكازين

ينفذ رياضي لبناني مصاب بشلل حركي رحلة في أرخبيل سفالبارد النروجي في القطب الشمالي مشياً على عكازيه ويضع فيه كتاباً للبابا للتحذير من ظاهرة الاحترار المناخي.

وسيتولى مايكل حداد الذي يتنقل بواسطة هيكل خارجي منذ تعرضه لحادث تسبب في فقدان 75 في المئة من وظائفه الحركية، إيداع الكتاب في قبو يضم أكبر احتياطي من البذور في العالم.









ويضم كتاب البابا فرنسيس بعنوان “لماذا أنت خائف جدا؟ أليس لديك إيمان بعد؟” نصوصاً كتبها رئيس الكنيسة الكاثوليكية خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا عام 2020.

وكان حداد، وهو أيضاً سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، أعلن في نهاية عام 2019 أنه سينفذ هذه المسيرة للفت الانتباه إلى الأثر المدمر للتغير المناخي. وكان من المقرر أن ينفذ هذه المبادرة عام 2020، لكنها أرجئت إلى فبراير 2022 بسبب الجائحة.