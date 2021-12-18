عاصم عراجي: القطاع الإستشفائي غير جاهز لمواجهة تفشي كورونا

أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في تغريدة له عبر موقع “تويتر” إلى أنه “قلق جدًا على وطني وأهله، لا جهوزية لقطاعه الاستشفائي لمواجهة اي تفشي لكورونا، بسبب هجرة الكادر التمريضي والطبي، نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي والليرة اللبنانية، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، والانتشار السريع لمتحور اوميكرون عالميًا، والكلفة الاستشفائية والدوائية الخيالية.”

انا قلق جدآ على وطني واهله، لاجهوزية لقطاعه الاستشفائي لمواجهة اي تفشي لكورونا ،بسبب هجرة الكادر التمريضي والطبي،نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي والليرة اللبنانية،وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية ،والانتشار السريع لمتحور اوميكرون عالميآ,والكلفة الاستشفائية والدوائية الخيالية.