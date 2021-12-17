الجيش اللبناني ينفي تجنيد أحد ضباطه لصالح حزب الله

خاص – بيروت أوبزرفر

نفت مصادر مسؤولة في الجيش اللبناني جملةً وتفصيلاً كل ما تم نشره مؤخراً في شبكات التواصل الاجتماعي حول قيام حزب الله بتجنيد ضابط في الجيش اللبناني للعمل لحسابه، مشيرةً الى ان الجهات المختصة في قيادة الجيش لديها ما يكفي من أدوات الاستشعار التي تخولها منع أي جهة لبنانية كانت او خارجية من تجنيد أي من جنود الجيش أو ضباطه للتجسس لصالحها.









وقالت المصادر لبيروت أوبزرفر أن كافة نشاطات الجيش اللبناني كانت وستبقى دائماً تصب في مصلحة الدولة اللبنانية بعيداً كل البعد عن أي توجه طائفي أو حزبي، مضيفة انه حتى في حال قيام أي منتسب لحزب الله بالتغلب على أدوات الاستشعار والعمل على تجنيد ضابط في الجيش اللبناني، فإن الجيش على ثقة بأن الأمر بكون بمبادرة شخصية من قبل منتسب حزب الله وليس بتوجيه من قيادته، حيث ان توجهات الحزب والجيش اللبناني تصب جميعها في خانة الدفاع عن لبنان والحفاظ على أمنه ووحدته واستقراره في مواجهة الاخطار التي تحدق به.

وكانت معلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أفادت أن الوحدة الأمنية التابعة لحزب الله قامت بتجنيد حمزة مشيك وهو ضابط يعمل في إحدى المنظومات التكنولوجية التي يشغلها الجيش اللبناني.