أحيت ليلة من العمر في الرياض… #إليسا تبدع في افتتاح مهرجان “ساوند ستورم”

أحيت الفنانة إليسا حفلاً غنائياً في مهرجان “ميدل بيست” الغنائي الذي انطلقت فاعلياته اليوم وتستمر حتى 19 ديسمبر الجاري في الرياض، أي لمدة أربعة أيام، ضمن المهرجان الموسيقي الأكبر في الشرق الأوسط.

وظهرت إليسا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تغني وترقص مع أغنيتها الشهيرة “أسعد واحدة”، والمقطع الشهير :”يااا على الفرحة دي اللي أنا فيها بالدنيا دي ولياليها، وحياتي اللي بحلم بيها عشانك حبيبي”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.









واختارت إليسا إطلالة باللون الأسود، مرتدية بلوزة تميّزت بتوب من قماش شفاف عند الصدر وبأكمام طويلة، وتنورة اتسمت بطيات واسعة في أسفلها، مع إضافة سلسلة ماسية طويلة، وأكملت إطلالتها بحذاء ستيليتو أسود واعتمدت عقد كبير الحجم.

كما حرصت إليسا على التفاعل مع جمهور الحفل بالرقص على أنغام أغانيها، وحرص عدد من محبيها على نشر لقطات من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت إعجاب قطاع كبير ممن تابعوا الحفل ولم تأتهم الفرصة لحضوره.