صندوق النقد الدولي: تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان هو تقدم كبير

اعتبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أن تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار، هو تقدما كبيرا تحقق في تحديد الخسائر.

وأكد رايس أن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق.









وقال: “تحتاج أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر إلى أن تتضافر، بالطبع، مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية”، مشيرا إلى أن ذلك ضروري لتعزيز التوظيف والنمو المستدام وتقليص الفقر على مر السنين التالية.