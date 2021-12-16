رخص المقيمين في الكويت.. قرار جديد وصحيفة تحذر من “شلل اقتصادي”

كشفت مصادر أمنية كويتية لصحيفة “الرأي” أن إدارة رخص القيادة في الإدارة العامة للمرور، أوقفت تجديد أو استبدال أو استخراج بدل تالف لرخص قيادة جميع الوافدين في الدولة.

وذكرت الصحيفة أن وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف، قرر تشكيل لجنة فنية لمراجعة رخص القيادة لجميع الوافدين ومراجعة مطابقتها للشروط وربطها بالمؤهل الدراسي والمسميات الوظيفية.









وأشارت إلى أنه تم “وضع (بلوك) كامل وشامل لرخص قيادة الوافدين، بمن فيهم زوجات الكويتيين وأبناء الكويتيات، وعلى جميع أصحاب الاختصاصات والمهن، بهدف مراجعة ملفات أصحابها، والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة لها”.

وأكدت صحيفة “الجريدة” الكويتية أنه منذ الأربعاء، تم عمل “بلوك” على نحو 247 ألف رخصة للوافدين.

وكشف مصدر أمني مطلع للصحيفة، وهو أحد أعضاء اللجنة الاستشارية المرورية المشكلة، أن قرار “البلوك” لم يصدر عن اللجنة لأن دورها استشاري، بل صدر من القسم الفني في “المرور” بتوجيهات من وكيل الوزارة.

وحذرت مصادر أمنية من أن “يتسبب القرار بأزمة جديدة بإحداث شلل كامل للجهاز الطبي بعدم دوام الأطباء في المستشفيات والمستوصفات، وكذلك المهندسين القائمين على المشاريع والفنيون في الجهات الحكومية، فضلا عن التسبب في خسائر مالية طائلة وشلل اقتصادي على الصعيد القطاع الخاص والأهلي، لاسيما أن غالبية العاملين في تلك الجهات من المقيمين”، بحسب صحيفة الرأي.