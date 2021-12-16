تواصل تداعيات الأزمة السياسية في لبنان بسب سلاح المخيمات

بيروت أوبزرفر

قبل عدة أيام ، وقعت حادثة إطلاق نار في جنازة في مخيم برج الشمالي للاجئين في جنوب لبنان حيث قتل 3 من أعضاء حماس ، وحملت حماس فتح مسؤولية إطلاق النار.









ورداً على ذلك ، أعلنت فتح في لبنان رسمياً أنها قطعت علاقات واتصالات كاملة مع حماس في لبنان على جميع المستويات.

وفي تصريحات سياسية قال مواطنون فلسطينيون في لبنان إن حماس تمارس أنشطة غير قانونية في الكثير من المخيمات وتصعيد العلاقات مع قوات الأمن المحلية.

وقال أحد المواطنين أنه هاجر من قطاع غزة إلى لبنان قبل بضع سنوات بسبب الفقر واليأس اللذين سببتهما حماس ، لكن حماس الآن تنقل مشاكله وأنشطته غير القانونية إلى هنا…واشار إلى أن كل الفلسطينيين هنا يشعرون بعدم الارتياح بسبب ذلك ويريدون خروج حماس من لبنان.

من جهته غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً: خالد مشعل غير مرحب بك في بيروت”. وأضاف، “إذهب وإلتحق بثورات الربيع العربي الإخوانية التي خربت الوطن العربي”. وختم تغريدته بالقول، “ما زالت سوريا تنزف وليبيا محتلة بسبب ثورات إخوانكم”.

بدوره، قال العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، إن “من خان الشام قلب العروبة النابض ودنس تراب غزة الشامخة برفعه علم الانفصال والاستعمار الفرنسي على كتفيه، في ذروة نشوته بانتصار عصابات الاخوان المتأسلمين في مصر المحروسة”.

وأضاف حمدان، أنّ “بعد أن كانت دمشق العروبة قد آوتهم وفتحت قلبها لهم لأنهم من أهل فلسطين وظنتهم مقاومة إلا أنهم كانوا اخوان الشياطين”. وأكد أن “لا يمكن اليوم بعد سحق مشروع صقيعهم العربي أن يجعل من لبنان ممراً او مقراً، لا أهلاً ولا سهلاً”