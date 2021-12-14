السلطة الفلسطينية تخصص 56% من ميزانيتها للإعلام

بيروت أوبزرفر

رغم من الإنفاق الهائل ، والبنية التحتية الفاشلة ، والتضخم المرتفع ، وارتفاع معدلات البطالة و 30 مليون شخص يعيشون في فقر ووباء فيروس كورونا ،قررت حكومة رئيسي زيادة ميزانيتها الإعلامية بنسبة 56٪ وتوسيع الميزانية لأنشطة حماس في الضفة الغربية.









اللافت أن كل هذا يأتي وسط تطورات لافتة ، حيث نفّذ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني، في كلٍّ من الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، خلال الفترة الواقعة ما بين 6–13 تشرين أول/ أكتوبر 2021، بغرض رصد التغيّر في انطباعات المواطنين ووعيهم حول واقع الفساد.

وتشير تقارير علمية فلسطينية إلى أن كل من تفشي الفساد، والاحتلال، والقضايا الاقتصادية، والانقسام، تمثل المشكلات الأربع الأساسية التي يعتقد المواطنون أنّها يجب أن تحظى بالأولوية لحلها (28%، 23%، 23%، 13% على التوالي).

وأشار 28% إلى أنّ ازدياد تفشي الفساد هو التحدي الأول الذي يجب أن يحظى بالأولوية لحله، وفقاً لرأي المواطنين المستطلعة آراؤهم، وترتفع نسبة من يرون أنّ مشكلة تفشي الفساد هي المشكلة الأساسية التي يجب أن تحظى بالأولوية لحلّها لدى سكان القرى والبلدات وسكان المخيمات. كذلك ترتفع نسبة من يرون أنّ مشكلة تفشي الفساد هي المشكلة الأساسية التي يجب أن تحظى بالأولوية لحلها لدى العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص.