هل يستعيد الأسد قراره اللبناني من “حزب الله”؟

بعد استشهاد الرئيس #رفيق الحريري في 14 شباط 2005 وجدت سوريا بشّار الأسد نفسها عاجزة عن البقاء فيه عسكريّاً بعد تكتُّل ثلاثة “شعوب” لبنانيّة ضدّها ونزولها إلى الشارع، كما بعد تفاهم الولايات المتّحدة وفرنسا على ضرورة إخراجها من لبنان بموافقة المجتمع الدولي. فسحبت قوّاتها العسكريّة منه وأجهزتها الأمنيّة الرسميّة. لكنّها أبقت الأخيرة “شغّالة” فيه بواسطة المُنتمين إليها من اللبنانيّين وهم ليسوا قلّة، كما بواسطة حلفائها الذين شكَّل الشعب الشيعي غالبيّتهم الساحقة بقيادة ما سُمّي لاحقاً “الثنائيّة الشيعيّة” المؤلّفة من “حركة أمل” و”#حزب الله“. وقد نجح هؤلاء وفي مقدّمهم “الحزب” في منع أعدائها المُتحالفين في مجموعة 14 آذار ورغم تظاهرتهم الشعبيّة الكبيرة وتفوّق شعبيّتهم عدديّاً على شعبيّة حلفائها من تحقيق أهدافهم كلّها. فـ”حزب الله” نزل إلى الشارع بقوّة في تظاهرة شكر لسوريا وأكّد للجميع أنّه سيقوم بكلّ ما من شأنه منع انتصار أخصامه وأخصامها. ورئيس الجمهوريّة إميل لحود الحليف المُخلص لها لم يلِن ولم يستقل معتمداً على قوّة “الثنائيّة”، وأيضاً على رفض القائد الروحي لـ14 آذار البطريرك الماروني في حينه نصرالله صفير إقالته أو استقالته قبل انتهاء ولايته تفادياً لحصول سابقة لا شيء يمنع تكرارها. طبعاً لم تكُن طريق حلفاء سوريا في لبنان سالكة دائماً. فاعتقال قادة الأجهزة الأمنيّة والاستخباريّة الصديقة لسوريا بتوصية من المُحقّقين الدوليّين العاملين في لبنان أبقى حلفاء سوريا في موقعٍ دفاعيّ ولا سيّما بعدما فازت 14 آذار في الانتخابات النيابيّة بعد غياب الحريري بغالبيّة مجلس النوّاب. لكنّهم أي حلفاء سوريا أخذوا المبادرة في الشارع عندما نفّذوا عمليّة 7 أيار العسكريّة ضدّ خصومهم، وعندما احتلّوا وسط العاصمة أشهراً وحاصروا من جهات ثلاث السراي الحكوميّة وشاغلها الرئيس فؤاد السنيورة. وكان التنسيق والتشاور اليومي بينها وبين حلفائها في لبنان في أعلى درجاتهما. لكنّ اندلاع ثورة شعبيّة في سوريا عام 2011 ثمّ تحوّلها حرباً عسكريّة بين قوّات النظام والمُطالبين برحيله ولاحقاً حرباً أهليّة، وأخيراً حرباً يقودها “الإرهابيّون الإسلاميّون” على النظام بدعم أكثر من جهة إقليميّة عربيّة وغير عربيّة، لكنّ ذلك كلّه شغل الرئيس الأسد عن الاهتمام اليومي بلبنان، ودفعه إلى الاهتمام بالداخل تاركاً الشأن اللبناني ليس إلى “الثنائيّة الشيعيّة” بل إلى القُطب الأوّل فيها “حزب الله”. وهو بادر بقرار مُشترك بينه وبين مؤسِّسته إيران إلى الانخراط بكلّ قوّة في الحرب السوريّة وأبلى فيها بلاءً حسناً، إذ نجح بدعم إيران ومع الذين بقَوا من الجيش السوري مع النظام في منع انهياره مدّة ثلاث سنوات. والبقيّة معروفة إذ تدخّلت روسيا عسكريّاً وبقوّة بطلب رسميّ من إيران بعدما لاحظت الأخيرة أنّ قُدرة صمود المُدافعين عنه قد ضعُفت كثيراً.







