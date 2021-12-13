التعاون الفلسطيني الأردني يسير بثبات

بيروت أوبزرفر

اشار الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني ، أمجد غانم ، إلى عمق العلاقة بين سلطة السلطة الفلسطينية والأردن ، وعرض الاتفاقيات الجديدة بينهما. ومن بين الاتفاقيات زيادة حجم التجارة بين الدولتين ، وزيادة الطاقة الكهربائية للضفة الغربية.









وأكد غانم على أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية، والاتفاقيات التسع الموقعة بين الجانبين مؤخرًا، عبر اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية الأردنية، التي تعد أعلى مستوى تنفيذي لإدارة العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

وقال غانم إن من أبرز هذه الاتفاقيات، المُتعلقة في مجال شهادات المُطابقة والاعتراف بالمنتجات المتبادلة بين الطرفين وجودتها، إضافة لاتفاقية في المناطق الحرة للاستثمار المشترك، التي ستقام في الجانب الأردني، بهدف تصدير المنتجات الفلسطينية بشكل مباشر من المنطقة الصناعية في أريحا إلى المنطقة الحرة، ومن ثم للأسواق العالمية.