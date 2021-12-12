ميقاتي يرفض “استخدام لبنان منطلقاً للإساءة الى البحرين والتطاول عليها”

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي البيان اللآتي:

“تبلّغ دولة رئيس مجلس الوزراء من معالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية في مملكة البحرين وتضمن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن اساءات الى الممكلة.









وقد احال دولة الرئيس الكتاب بشكل عاجل على السلطات المختصة طالبا التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الاجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الاجراء.

إن دولة رئيس مجلس الوزراء يشجب بقوة ويدين التطاول على مملكة البحرين ، قيادة وشعبا، ويرفض التدخل في شؤونها الداخلية،والاساءة اليها باي شكل من الاشكال.

كما يؤكد دولة الرئيس رفض استخدام لبنان منطلقاً للاساءة الى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الاساءة الى الدول العربية الشقيقة ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي.

إن دولته حريص على العلاقات التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين، ويؤكد ان ما يربط بينهما أعمق من تصرف خاطئ لا يعبّر عن رأي الشريحة الاكبر من الشعب اللبناني التي تكن للبحرين كل المودة والمحبة والاحترام”.