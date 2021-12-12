قتلى وجرحى بإطلاق نار بين “فتح” و”حماس” في مخيم البرج الشمالي

أفاد مراسل “الجديد” عن وقوع اشكال تخلله اطلاق نار في مخيم برج الشمالي جنوب لبنان خلال تشييع حركة حماس شهيدها المهندس حمزة إبراهيم شاهين الذي وقع بالانفجار الجمعة الماضي جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل عنصر من حماس وأحد عناصر الكشافة وجرح تسعة آخرين، بعضهم بحالة حرجة، وتم نقلهم إلى كل من مستشفيات حيرام وجبل عامل واللبناني الإيطالي.

وسبق جنازة تشييع المهندس حمزة شاهين الذي قضى في انفجار مسجد أبي بن كعب مساء الجمعو التابع لحركة حماس ، توافق بين حركة فتح التي تستلم امن المخيم وحركة حماس، يقضي بأن تسلم إدارة الجنازة لحركة فتح بعد الحاجز الأمني.









وفيما لم يصدر أي توضيح حول الإشكال عن “فتح” أو “حماس”، أشارت المعلومات إلى أن اتفاقاً جرى بين الحركتين يقضي بأن يطلق عناصر “فتح” ٣١ طلقة وداعية للشهيد عند وصول الجنازة، لكن شجاراً وقع بعد دخول عناصر مسلحة من حماس إلى المدفن، تبعه إطلاق نار من مجهولين باتجاه جموع المشيعين.