الأمن اللبناني يحبط تهريب «كبتاغون» إلى السعودية

أحبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان محاولة تهريب شحنة من المخدرات قوامها 4 ملايين حبة «كبتاغون» إلى المملكة العربية السعودية عبر الأردن، وأوقفت متورطين اثنين بالعملية، هما لبناني وسوري.

وقالت قوى الأمن في بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة، إنه «توافرت معلومات مؤكدة للشعبة عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البن، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية»، وهي العملية التي سبق وأعلن عنها وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في الأسبوع الماضي لمتابعة الإجراءات الحدودية لمكافحة عمليات التهريب.









وتمكنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات، من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم لبناني وسوري، مشيرة إلى أن اللبناني «كان موقوفاً بجرم تهريب حبوب كبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، وأخلي سبيله منذ قرابة سنة».

ونفذت قوة خاصة تابعة للشعبة عملية مداهمة للمستودع المذكور في محلة بئر حسن (جنوب بيروت)، «وتم ضبط أربعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البن، كانت جاهزة للشحن»، بحسب ما أفادت المديرية، لافتة إلى «توقيف أحد المتورطين في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا، فيما أوقفت الثاني في عرمون» في جنوب بيروت.

وقالت المديرية إنه بالتحقيق معهما، «اعترفا بما نسب إليهما، وأفاد الأول أنه كان مكلفاً بمهمة تأمين نقل البضاعة ووضعها في مكان آمن».

وكانت شعبة المعلومات قد أحبطت خلال الشهر الماضي عملية تهريب مليون ونصف مليون حبة كبتاغون مخبأة في قواعد منصات خشبية (طبليات) كانت معدة للتصدير عبر مرفأ بيروت، وأوقفت أحد المتورطين.