ماذا ستفعل ميركل بعد تقاعدها من مستشارية ألمانيا؟.. هذه خطتها للحياة الجديدة وهذا هو الراتب الذي ينتظرها

انتهى عهد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد 16 عاماً على توليها المنصب، ولم تفصلها سوى أيام عن الرقم القياسي الذي حققه والدها الروحي المستشار الأسبق هيلموت كول بشغل منصب المستشارية لأطول فترة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، فقد انتهت ولاية كول عام 1998 بعد 5870 يوماً في المنصب.

وانتخب البرلمان الألماني، الأربعاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2021، النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزير المالية أولاف شولتز، مستشاراً جديداً للبلاد، ليطوي بذلك نهائياً عهد ميركل، التي سميت بـ”المرأة الحديدية”.









والآن، مع وصول مشوار ميركل السياسي إلى محطته الأخيرة للانتقال إلى حياة التقاعد، ما الذي ينتظرها هناك؟ وما الأدوار التي ستلعبها؟ وما النشاطات التي تحب ممارستها في وقت فراغها؟

ماذا فعلت ميركل في أيامها الأخيرة؟

يقول موقع Deutsche Welle الألماني إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية فعلت ميركل أشياء كثيرة للمرة الأخيرة بوصفها مستشارة: المشاركة للمرة الأخيرة في جلسة للبرلمان الألماني “بوندستاغ”، ورئاسة مجلس الوزراء الألماني للمرة الأخيرة، أو حتى المشاركة في اجتماع الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية للتباحث بشأن تدابير مواجهة وباء كورونا في البلاد. وتوديع الجيش الألماني لها بآخر استعراض موسيقي عسكري.

وللمرة الأخيرة كانت المستشارة أنجيلا ميركل في العديد من عواصم العالم في الأسابيع القليلة الماضية. لم يبد عليها أي حزن. وعندما قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في قمة مجموعة العشرين إنه يأمل أن يرى ميركل كثيراً في إيطاليا مستقبلاً، “ربما في مناسبات أكثر استرخاءً”، ردت ميركل أنها قريباً ستكون قادرة على “أن تعيش حب لإيطاليا بطريقة مختلفة تماماً عندما أنهي فترة ولايتي مستشارة لألمانيا”.

ما تصوّر ميركل عن فترة تقاعدها؟

تبدأ حياة جديدة لميركل في أول يوم لها كمستشارة سابقة. حتى الآن، ظلت تفاصيل هذه الحياة بعيدة عن الأضواء. في تموز/يوليو الماضي، أثناء زيارتها إلى واشنطن، سُئلت ميركل عن تصورها لفترة تقاعدها. وعلى الرغم من أنها كانت تستجيب مراوغة في مناسبات أخرى، إلا أنها كشفت هذه المرة بأنها ستستمتع بأخذ قسط من الراحة ولن تقبل أي دعوات، مضيفة أنه يجب عليها إدراك أن مهامها السابقة “يقوم بها شخص آخر الآن”، وتابعت: “أعتقد أن هذا سيعجبني كثيراً”.

وفي وقت فراغها المُستكشف حديثاً، أشارت المستشارة إلى أنها تريد التفكير في “ما يثير اهتمامي حقاً”. فقد كان لديها القليل من الوقت للقيام بذلك خلال السنوات الـ16 الماضية. وبابتسامة ماكرة، قالت المستشارة الألمانية السابقة، التي كانت –في وقت طرح السؤال- قد حصلت للتوّ على الدكتوراه الفخرية من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: “بعذ ذلك، قد أحاول قراءة شيء ما، ثم أغلق عينيَّ لأنني متعبة، ثم سأنام قليلاً، لنرى بعد ذلك أين سأظهر”.

سبق لفنان تصويري وآخر كاتب في أدب الجريمة أن يستشرفا مستقبل ميركل. فقد قام أندرياس موهه بتصوير شخصية تمثل المستشارة في الكثير من الهدوء، وفي أوضاع تظهر فيها وحيدة، وحولها إلى معرض. من ناحية أخرى، يفترض الكاتب في أدب الجريمة ديفيد زافيير أن ميركل ستصاب بالملل لدرجة الانفجار بسرعة دون جدول أعمالها المزدحم.

ميركل مع المستشار السابق هيلموت كول، والذي يعتبر والدها الروحي سياسياً

وفي روايته المثيرة للضحك “الآنسة ميركل”، يجعل زافيير “المستشارة السابقة” تشكو من الحياة الريفية الهادئة بعد انتقالها إلى بيتها الحالي المخصص للعطل في براندنبورغ. فقط المشي في الغابات والمرتفعات وتحضير الكعك؟ لا! وبشكل حر، واستناداً إلى روايات “الآنسة ماربل” البريطانية البوليسية التي كتبتها أغاثا كريستي، يتيح زافيير لميركل التعثر بقضية قتل والتحقيق فيها بحماسة.

كتاب “الآنسة ميركل” فكاهي ينطلق من سؤال له ما يبرره، وهو: هل يمكن لشخص، كان جدوله مخططاً لعقود، من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل، وتحمَّلَ مثل هذه المسؤولية الكبيرة، أن يغادر بين ليلة وضحاها؟ قالت ميركل مؤخراً في برلين: “ما يفتقده المرء عادة، لا يلاحظه غالباً إلا عندما يفقده”.

كيف سيكون راتب ميركل التقاعدي؟

بلغت ميركل من العمر 67 عاماً في 17 تموز/يوليو 2021. لكن لا داعي للقلق من الناحية المالية. فبصفتها مستشارة اتحادية، تكسب حالياً 25000 يورو شهرياً. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لها الحصول على ما يزيد قليلاً عن 10000 يورو كعضو في البوندستاغ، الذي لا تزال عضواً فيه منذ أكثر من 30 عاماً. وعندما تترك ميركل وظيفتها، ستستمر في البداية في تلقِّي راتبها لمدة ثلاثة أشهر ثم نصفه لمدة أقصاها 21 شهراً كراتب انتقالي.

بالنسبة للمعاش التقاعدي اللاحق، سيتم حساب استحقاقات التقاعد المختلفة من عملها كمستشارة ووزيرة وبرلمانية في البوندستاغ مع بعضها البعض. تستفيد ميركل من أنها ظلت في الخدمة لفترة طويلة جداً. ويمكن العثور على قواعد الحساب، بدقة تصل إلى خمسة منازل عشرية، في ما يسمى بـ”القانون الوزاري الاتحادي” لعام 1953. فبعد أربع سنوات على الأقل في المنصب، يحق للمستشارين الاتحاديين الحصول على 27.74% من رواتبهم السابقة. ومع كل سنة إضافية في المنصب، يزيد الاستحقاق بنسبة 2.39167% إلى أن يصل إلى حد أقصى يبلغ 71.75%.

نتيجة لذلك، يمكن أن تعتمد ميركل على معاش تقاعدي يبلغ حوالي 15000 يورو شهرياً. كما يحق لها الحصول على حماية شخصية وسيارة مع سائق حتى نهاية حياتها. يضاف إلى ذلك مكتب في مبنى البوندستاغ في برلين وبه إدارة مكتب وكيلان مساعدان وكاتب.

بيت ميركل المخصص للعطلات في براندنبورغ، ألمانيا

هل تستعد ميركل لمسار مهني آخر؟

يقول موقع DW إن الموظفين الحكوميين الألمان السابقين ملزمون بموجب القانون بالحفاظ على السرية. لكن حتى لو لم يُسمح لهم بالمحادثة وتبادل أطراف الحديث كما يحلو لهم، فإنهم يتمتعون بشعبية في قطاع الاقتصاد، كمستشارين بسبب علاقاتهم السياسية المتشعبة. بعض أسلاف ميركل في المنصب انتقلوا إلى الاقتصاد. فقد أصبح هيلموت شميدت رئيس تحرير صحيفة “دي تسايت” الأسبوعية عام 1982 وكان متحدثاً شهيراً. في مقابلة عام 2012 قال: “لقد وضعت لنفسي قاعدة بعدم إلقاء محاضرة بأقل من 15000 دولار”.

لكنَّ المستشارين السابقين هيلموت كول وغيرهارد شرودر أفضل بكثير من شميدت كيفية تحويل ماضيهما السياسي وشهرتهما إلى نقود. فقد أسس كول شركة للاستشارات السياسية والاستراتيجية، وحصل من خلالها على مكاسب جيدة كعضو جماعة ضغط ومستشار.

فيما أثار غيرهارد شرودر غضباً واسعاً عندما قام في عام 2005، وبعد بضعة أشهر فقط من مغادرته المستشارية، بالعمل في شركة خط أنابيب “نورد ستريم”، وهي شركة تابعة لشركة “غازبروم” الروسية. وكان شرودر قد دعم بناء خط أنابيب الغاز الروسي عندما كان المستشار الاتحادي.

ميركل مع زوجها الكيميائي يواخيم زاور

في غضون ذلك، يلزم القانون الأعضاء السابقين في الحكومة قبل الانتقال إلى الاقتصاد الاستفسار من المستشارية فيما إذا كانت وظيفتهم (الجديدة) “تؤثر سلباً على المصلحة العامة”. وتنصح لجنة أخلاقيات الحكومة بأن تفرض، في حالة الشك، فترة انتظار تصل إلى 18 شهراً.

هل تبحث ميركل حالياً عن وظيفة جديدة أو عمل تطوعي؟ حتى الآن لم تقل كلمة واحدة حول هذا الموضوع. لكن من المحتمل أنها ستبقى في برلين في الوقت الحالي على الأقل. فزوجها الكيميائي يواخيم زاور (72 عاماً) لا يفكر في ترك برلين. وعلى الرغم من تقاعده من العمل كأستاذ في جامعة هومبولت في برلين، فقد مدَّد عقدَه كباحث أول حتى عام 2022.