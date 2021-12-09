“هيدي بيروت متل ما منتمناها”.. #إليسا تنشر صورا لاضاءة شجرة الميلاد في ساحة ساسين

نشرت الفنانة إليسا صور احتفال بيروت بعيد الميلاد المجيد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتبت إليسا في تويتة لها: “هيدي بيروت متل ما منتمناها، تحية حب وتقدير لكل شباب وصبايا على المجهود الاستثنائي اللي عم يقومو فيه تا ترجع مدينتنا تضوّي وتعيش… إنتو لبنان الأحلى”.









هيدي بيروت متل ما منتمناها. تحية حب وتقدير لكل شباب وصبايا @leboftomorrow على المجهود الاستثنائي اللي عم يقومو فيه تا ترجع مدينتنا تضوّي وتعيش… إنتو لبنان الأحلى pic.twitter.com/lPLuQvuPLF — Elissa (@elissakh) December 8, 2021

كانت جمعية “Lebanon of Tomorrow” افتتحت القرية الميلادية في ساحة ساسين، مساء الثلثاء، عبر إضاءة شجرة الميلاد التي أنارت الساحة، إضافة إلى القرية الميلادية وهي عبارة عن مجموعة من الأكشاك التي ستخصص لأصحاب المحال والمصالح والمطاعم مجانا دعما للحركة التجارية في موسم الأعياد.

وحضر الحفل سفراء الجمعية والمتطوعون، الذين توزعوا بين الحشود، لتنظيم العمل والحفاظ على السلامة العامة عبر فرض الكمامات والتباعد الاجتماعي. وكان من بين الحضور أيضا راعي الاحتفال محافظ بيروت القاضي مروان عبود، والمدير العام لوزارة الصحة فادي سنان، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، وممثلين عن الجمعيات التي تتعاون بشكل مستمر مع Lebanon of Tomorrow على العديد من المشاريع الإنسانية، وهي مؤسسات GNK ورينيه معوض، وLebanese Food Bank وجمعية الاستقلال، وشركة Clean Republic التي تساعد في الحفاظ على نظافة القرية الميلادية.