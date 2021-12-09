ياسمين عبد العزيز تتحدث عن أزمتها الصحية: كدتّ أصل إلى الموت

كشفت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية التي مرّت بها قبل فترة.

وفي أول ظهور إعلامي لها بعد تعافيها، تحدثت ياسمين للإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” قائلة: “كنت داخلة أعمل عملية بسيطة جدا ومش أول مرة أعملها، عملتها 5 مرات، وكنت أعملها وأمشي على طول وأروح شغلي ومحدش يعرف حاجة”.









وتابعت: “كان الدكتور بيقولي إزاي تستحملي الوجع ده إنت بطلة، وأنا بطبعي مش شكاية، روحت أعمل العملية، قلت للدكتور العملية هتاخد قد إيه، قال ساعتين أو تلاتة، كان معايا أحمد وابنتي وصاحبتي، دخلت عملت العملية وكان فيه عملية أخرى في نفس الوقت، يعني فى شهرين عملت 4 عمليات، دكتور التجميل بيجمل بطني، طلعت من العملية بألم رهيب جدا وبصرخ وأقول أنا بموت”.

وأضافت: “الدكاترة قالوا لو مدخلتش أعمل عملية بعد ساعة هموت، حدث ثقب في القولون وتسمم فى الدم، دخلت العمليات وكنت حاسة إنى مش هطلع”.

ولم تستطع ياسمين حبس دموعها وقالت: “كنت حاسة إني هموت، ولما دخلت كانت حالتي صعبة، طلعوني من العملية على العناية المركزة”.