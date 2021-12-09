باسيل يعترض على قرار السماح للفلسطينيين في لبنان بممارسة المهن: “ما بتمرق هيك قصة”

لم تكد تمرّ 24 ساعة على قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الذي استثنى الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية من أحكام التعميم الذي يحصر باللبنانيين مزاولة بعض المهن المنظمة بقانون، حتى اعترض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على هذا القرار، معتبراً أنه “توطين مقنّع ومرفوض”.

وغرّد باسيل عبر حسابه على “تويتر”: “قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنّع ومرفوض”، وقال: “ندعو النقابات لكسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به”، مضيفاً: “ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف!”.









ومن المتوقع أن يلقى موقف باسيل ردود فعل مستهجنة لموقفه الذي يحرم الفلسطينيين الموجودين في مخيمات لبنان من حقوقهم المدنية.