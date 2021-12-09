حجر صحي لاثنين يشتبه في إصابتهما بأوميكرون

أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس أبيض، الخميس، عن شكوك بدخول مصابين اثنين بمتحول أوميكرون إلى البلاد.

وأشار أبيض في مؤتمر صحفي، إلى أن الحالتين قد دخلا البلاد عبر مطار بيروت الدولي، قادمين من أحد البلدان الأفريقية، وهما بـ” بصحة جيدة”، لافتا إى أن الأعراض لديهما خفيفة وأنهما يلتزمان الحجر منذ قدومهما إلى لبنان.









وكان رئيس منظمة التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني، رائف رضا، قد أعرب قبل نحو يومين عن خشيته من أن يكون متحور أوميكرون”قد تسلل إلى لبنان عبر مطار بيروت.

وتساءل رائف في بيان فيما إذ كان جميع الوافدين إلى البلاد عبر ذلك المنفذ الجوي قد خضعوا لفصح كورونا “بي سي آر” المختص بالكشف عن المتحول تحديدا، وتمييزه عن باقي السلالات.

ولفت إلى “أن قرابة 45 دولة في العالم عندها إصابات به.. هو سريع الانتشار والعدوى ويصيب الملقحين حتى ممن تلقوا الجرعتين ويصيب حتى الأطفال”.

وطالب رائف بإجراء فحص متخصص لاسيما وأن لبنان يشهد هذا الأيام “زحمة وافدين من أنحاء العالم وأننا في فصل الشتاء حيث تتكاثر الاصابات، دون أن ننسى خطورة الوضع الصحي والاجتماعي للبلاد”.