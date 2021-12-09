الإمارات.. الشارقة تقرر الإبقاء على الجمعة إجازة أسبوعية

أعلنت إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، أنها سوف تبقي يوم الجمعة عطلة أسبوعية بالإضافة إلى إقرار يومي السبت والأحد اللذين كانت الحكومة الاتحادية قد أعلنتهما يومي عطلة رسمية.

وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخرا النظام الجديد للعمل الأسبوعي، ليكون 4 أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، إذ أقرت تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومين ونصف بدل يومين، حيث لا يكون هناك دوام يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهرا.









وشددت على توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى الدولة طوال العام.

وقالت إن تطبيق هذا القرار سيكون ابتداء من أول يناير المقبل، على أن يكون الأحد في الثاني من الشهر المذكور إجازة رسمية.

وبذلك، تصبح أيام العمل في الإمارة بالنسبة للجهات الحكومية المحلية 4 أيام عمل ابتداءً من الاثنين وحتى الخميس، فيما سوف تصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد، وفقا لما ذكرت صحيفة “الخليج” المحلية.

وشمل التغيير ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية لتكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من 1 يناير 2022.