لأول مرة منذ 20 عاماً.. برشلونة يودّع دوري الأبطال من مرحلة المجموعات بعد سقوطه أمام بايرن

ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد هزيمته 3-صفر أمام بايرن المتصدر الأربعاء 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ليفشل في عبور دور المجموعات لأول مرة منذ موسم 2000-2001.

وهز توماس مولر وليروي ساني الشباك في الشوط الأول وأضاف جمال موسيالا الهدف الثالث بعد مرور ساعة من اللعب ليحافظ بايرن على سجله المثالي في المجموعة الخامسة.









برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا

وسينتقل برشلونة للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة خلف بنفيكا البرتغالي الذي تغلب 2-صفر على دينامو كييف متذيل الترتيب.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لبرشلونة، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الثاني وأحرز هدفين فقط في دور المجموعات، بجميع المسابقات منذ تولي تشافي هرنانديز تدريب الفريق.

وكان برشلونة خسر أمام ريال بيتيس في الدوري السبت الماضي.

ورغم ضمان صدارة المجموعة أشرك يوليان ناغلزمان مدرب بايرن أفضل تشكيلة ممكنة في ظل الغيابات بسبب الإصابات ورفض إراحة اللاعبين بعد الفوز 3-2 على بروسيا دورتموند في الدوري يوم السبت.

وعانى بطل ألمانيا للحفاظ على شباكه نظيفة في ثماني مباريات قبل مواجهة اليوم الأربعاء.

وسدد جوردي ألبا كرة أنقذها مانويل نوير حارس بايرن بسهولة بعد سبع دقائق وأطاح عثمان ديمبلي بكرة فوق المرمى.

وكان هذا هو كل ما قدمه برشلونة في المباراة حيث بدأ بايرن يسيطر رويداً رويداً.

وانطلق مولر في الناحية اليسرى وسط غفلة دفاع برشلونة ومرر كرة عرضية لكنها كان خلف روبرت ليفاندوفسكي.

وتغيرت الأدوار حيث مرر ليفاندوفسكي كرة إلى مولر الذي وضعها بضربة رأس في المرمى في الدقيقة 34.

وأصبح مولر هو اللاعب الثامن في تاريخ البطولة الذي يصل إلى 50 هدفاً على الأقل.

وأضاف بايرن الهدف الثاني بتسديدة مذهلة من ساني من 25 متراً فشل مارك أندريه تير-شتيغن حارس برشلونة في إبعادها.

واختتم موسيالا أهداف بايرن بعد تمريرة من ألفونسو ديفيز في الدقيقة 62.

وبعد ذلك أشرك ناغلزمان العديد من اللاعبين الاحتياطيين بعد ضمان الفوز على الفريق الكتالوني في المجموعة للمرة الثانية بنتيجة 3-صفر.

اعتراف تشافي

وقال تشافي مدرب برشلونة: “بايرن كان الأفضل بوضوح. هذه هي الحقيقة القاسية التي يجب علينا مواجهتها. أبلغت اللاعبين أن هذه المباراة نقطة تحول. اليوم بداية حقبة جديدة وعلينا إعادة برشلونة إلى المكانة التي يستحقها وهي ليست الدوري الأوروبي”.

Xavi Hernández: “Bayern are one of the worst opponents we could face. They are one of the best teams in the world and we’re playing at their ground. It will be extremely difficult. If we win, we’re through, which means it’s a final” #UCLpic.twitter.com/pYKASJyKT6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 7, 2021

وأضاف: “أنا حزين لأن هذا هو واقعنا. سنبدأ من الصفر وعلينا إعادة برشلونة للمنافسة على دوري الأبطال. الآن أشعر أنني المسؤول. الآن علينا الفوز بلقب الدوري الأوروبي”.