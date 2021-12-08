لندن المدينة الأكثر ازدحاما في العالم

مع بدء حركة المرور حول العالم في التعافي بعد عمليات الإغلاق التي فُرضت في وقت سابق من العام الجاري، أصبحت لندن هي المدينة الأكثر ازدحاما في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شركة “إنريكس” الأمريكية لتحليلات النقل، ذكرت في دراسة لها أن لندن سجلت أسوأ مستويات لحركة المرور من بين ألف مدينة في 50 دولة. وجاءت باريس وبروكسل وموسكو ونيويورك تاليا في قائمة تظهر المدن التي ستقضي على الأرجح وقتك عالقا في الازدحام بها.









وجاء في الدراسة أنه بينما أصبح من الواضح أن حركة المرور بدأت تعود إلى طبيعتها، تواصل حركة التنقل في وسط المدن الاقتراب من العودة لمستويات ما قبل الجائحة.

وبشكل عام، انخفضت الرحلات في وسط المدن في الولايات المتحدة بنسبة 22% وفي المملكة المتحدة بنسبة 19%، حيث يواصل الكثير من الأفراد العمل من المنزل لبعض الوقت على الأقل.

وبحسب الدراسة، فإن حركة النقل حول العالم لا تزال في 2021 أقل من مستويات 2019 ، إلا أن ارتفاعها عن العام الماضي يعكس تعافيا اقتصاديا قويا.