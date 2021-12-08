الشأن اللبناني حضر بين السعودية والإمارات.. وهذا ما أكّده الجانبان

أكّدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان مشترك على “ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية”.

وشدد الجانبان، في البيان الصادر عقب زيارة وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، على “ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة”.









وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً في ختام زيارة بن سلمان إلى الإمارات في إطار جولة خليجية بدأها من سلطنة عُمان واستكملها بزيارة الإمارات، ويتابعها اليوم من قطر ثمّ البحرين والكويت.