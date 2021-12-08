نفي لما أوردته “سبوتنيك”.. هذه حقيقة تعيين السعودية قائماً بالأعمال لدى لبنان

نفت قناة “الجديد” صحة الخبر الذي أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن قيام المملكة العربية السعودية بتعيين قائم جديد بالأعمال لدى لبنان.

وذكرت معلومات “الجديد” أن “لا صحة للانباء عن تعيين قائم باعمال سعودي جديد في لبنان”، موضحة أنّ من تم تعيينه هو موظف عادي بديل عن مسؤول الشؤون القنصلية سلطان السبيعي”.









وكانت وكالة “سبوتنيك” نقلت عن مصدر رسمي لبناني قوله إنّ “المملكة العربية السعودية قرّرت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان هو راجح العتيبي”، وهو سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة.

ويأتي ذلك بعد أزمة دبلوماسية بين لبنان من جهة والسعودية وعدد من دول الخليج من جهة أخرى بسبب تصريحات لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، الذي قدّم استقالته يوم الإثنين الماضي.