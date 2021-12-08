عون: لا داعي للقلق.. الانتخابات ستجري في الربيع

أبلغ رئيس الجمهورية، ميشال عون، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونيشكا JOANNA WRONECKA التي استقبلها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن كل التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل. وبالتالي، لا داعي للقلق والأخذ بالشائعات التي تروج في بعض وسائل الاعلام، مؤكداً أن أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية، للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة، لاسيما وان ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة.

فصل السلطات

ولفت الرئيس عون إلى أن الاتصالات جارية، لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، مجدداً التأكيد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء، خصوصاً في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور. وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية، ولاسيما منها القرار 1701، مؤكداً على أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب والقوات الدولية ” اليونيفيل”، لما فيه مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة. ورحب الرئيس عون بالزيارة التي يعتزم القيام بها خلال الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مشيراً إلى أن التحضيرات جارية لإعداد برنامج الزيارة، بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.









فرونيشكا في السراي

وكانت السفيرة فرونيشكا اطلعت عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول القرار 1701، والتي تمت نهاية الشهر الماضي، والمواقف التي صدرت عن الدول الأعضاء في ما خص تطبيق القرار، إضافة إلى عرض الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان.