جدل بشأن صلاحية ورقة المئة دولار يستدعي ردا من السفارة الأميركية

استدعى امتناع بعض الصرافين اللبنانيين، عن قبول عملة المئة دولار من الطبعة القديمة، التي تعرف باسم (الطبعة البيضاء)، ردا من السفارة الأميركية في لبنان.

وقالت السفارة في منشور على تويتر إن “سياسة الحكومة الأميركية تنص على أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية، هي عملة قانونية، أو صالحة قانونيا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها”.









وأوضحت السفارة أن “هذه السياسة تشمل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي منذ عام 1914”.

وسرت شائعة في لبنان، أن الطبعة البيضاء من فئة 100 دولار “باتت غير متداولة، وبعض الصرافين يستبدلونها مقابل عمولة بحجة أنها قديمة”، وفقا لصحيفة “نداء الوطن“.

وتقول الصحيفة إن بعض المصارف وشركات تحويل الأموال ترفض التعامل بالطبعة القديمة، وأن ذلك مخالف للقانون، وتتراوح قيمة العمولة مقابل استبدالها أو تصريفها بين 5 و10 دولارات.

وتسمى الطبعة البيضاء من ورقة المئة الدولار، لأن اللون الطاغي عليها يميل إلى الأبيض، بينما تسمى الطبعة الجديدة من ورقة المئة دولار بالطبعة الزرقاء، لأن اللون الطاغي عليها يميل إلى الأزرق.