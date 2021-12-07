الإمارات تعتمد نظاماً جديداً للعمل الأسبوعي.. الدوام 4 أيام ونصف والعطلة الرسمية السبت والأحد

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، الثلاثاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن الإمارات ستتحول إلى نظام العمل أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، ابتداء من العام المقبل، على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع بالكامل يومي السبت والأحد.

عطلة نهاية الأسبوع حالياً بالدولة الخليجية يوما الجمعة والسبت. وقالت الوكالة إنه اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2022، ستتحول الإدارات الحكومية الاتحادية إلى عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، التي تبدأ بعد ظهر يوم الجمعة.









اتخذت الإمارات، مركز الأعمال والتجارة والسياحة بالمنطقة، العام الماضي، تدابير لجعل اقتصادها أكثر جاذبية للاستثمار والمواهب الأجنبية، في وقت يتزايد فيه التنافس الاقتصادي مع السعودية.

تعمل أبوظبي حاليا بنظام عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، مع عودة اليوم الأول إلى العمل أيام الأحد، لكن عطلات نهاية الأسبوع تغيرت مرة واحدة من قبل في عام 2006، عندما تحولت إلى عطلة نهاية الأسبوع الحالية يومي الجمعة والسبت.