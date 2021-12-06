وزير الداخلية: أعدكم بالعمل على ضبط الحدود

أكد وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع أمني أننا نتابع موضوع التهريب عبر كافة المعابر وخصوصاً المخدرات فالدول العربية كانت دائماً الى جانب لبنان ونحن من واجباتنا تأمين الثقة ببلدنا ولتحقيق مصلحة بلدنا وإراحة المواطنين اللبنانيين في الداخل أو الموجودين في الدول العربية.

وقال مولوي في مؤتمر صحفي، “علينا اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإعادة الثقة ببلدنا ولا نقبل أن يكون لبنان مصدر لأي أذى واليوم بحثنا في موضوع تهريب المخدرات الى الدول العربية وضبط الحدود واتخاذ التدابير اللازمة”.









وأضاف، “الثقة تكون بضبط الحدود وأعد بهذا الأمر وقوى الامن الداخلي تقوم بجهد جبّار ولكن المطلوب هو جهد مضاعف والنتيجة تكون بعدم وجود أي تهريب عبر لبنان”.

وأشار إلى أنه لطالما وقفت السعودية ودول الخليج مع لبنان ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة الثقة وهذا الأمر من أوّل اهتمامات وزارة الداخلية وأنا أعد بضبط الحدود.

وشدد مولوي على أن الثقة تكون بضبط الحدود وأعد بهذا الأمر وقوى الامن الداخلي تقوم بجهد جبّار ولكن المطلوب هو جهد مضاعف والنتيجة تكون بعدم وجود أي تهريب عبر لبنان.