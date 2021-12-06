‎شرط لستريدا يهدد التحالف بين القوات وأنطون الصحناوي

يجري عدد من الأصدقاء المشتركين وساطة بين رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع وبين المصرفي أنطون الصحناوي، بهدف إزالةالتوتر بينما وتذليل العقبات من أجل تشكيل لائحة مشتركة، حيث تفاقمت الأمور بين الجانبين بعدما أمنت القوات النصاب لإعطاء الثقةلحكومة حسان، دياب كما أن كلاما حادا وجهته النائب ستريدا جعجع للنائب جان طالوزيان حول خطوات أقدم عليها.

وتكشف الأوساط أن النائب جعجع تضع شرطا أساسيا لاستمرار التواصل واحتمال التحالف، يكمن بأن يعمد الصحناوي إلى إبعادشقيقتها دنيز طوق من مؤسسة “Lebanon of tomorrow”، حيث تضع شرطا لإقصاء شقيقتها من هذه الوظيفة لأنها على خلاف معها،الامر الذي وافق عليه الصحناوي في حال تم الإتفاق على التحالف .









في المقابل، يأتي الكلام من الصحناوي بأن النقاش يدور حول مواضيع سياسية ولا يدخل هذا الموضوع في جدول الأعمال المرتقب للتقاربإذا أمكن، معتبراً أن السيدة دنيز طوق منتجة وناجحة في عملها، ومن غير الطبيعي إقصاؤها لأسباب سياسية.