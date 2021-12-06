عكاظ: بعد “الاتصال الحلم” الذي تلقاه.. ميقاتي غير قادر على تنفيذ مطالب البيان السعودي الفرنسي

لفتت صحيفة “عكاظ” السعودية، في مقال نشرته إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي راح يبث أجواء التفاؤل ويحدث مصادره عن حل وشيك للأزمة مع السعودية، تجاهل أنه غير قادر على دعوة الحكومة للانعقاد بعد توقف بفعل تحكم حزب الله في قرارات الدولة بكاملها، وتجاهل أنه غير قادر على تنفيذ مطالب البيان السعودي الفرنسي أو دعوة الحلفاء إلى تنفيذه خاصة وأنها تتمحور حول كبح جموح حزب الله”.

واعتبرت الصحيفة أنه “وإن تمكن ميقاتي بعد “الاتصال الحلم” الذي تلقاه في الساعات القليلة الماضية من ولي العهد من التآم مجلس الوزراء، فكيف سيكون شكل الإصلاحات المرجوة في ظل الخصام القائم على المحاصصة؟”









وتابعت الصحيفة : ” لا شك أنه من المبكر معرفة التوجه الجديد لمسار العلاقات السعودية مع لبنان، رغم الارتياح الذي بدا على مختلف المستويات داخلياً، إلا أن مصادر مطلعة قالت إن هذا الارتياح سيتحول إلى انكماش خاصة أن الفرقاء في الداخل اللبناني يربطون عودة العلاقات باستقالة القرداحي وهذا تقزيم للأزمة وتبسيطها وتفريغها ومحاولة للتعامي عن حقيقة المشكلة القائمة منذ سنوات، عندما تحول لبنان إلى منبر إيراني لاستهداف الخليج.”

وأضاف المصدر، بحسب الصحيفة إن ما حصل خلال الاتصال الفرنسي السعودي برئيس حكومة لبنان يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الضغوط الخليجية، وقد تكون له ارتدادات إيجابية من حيث عودة المساعدات الإنسانية السعودية للشعب اللبناني في ظل غياب دولته.

وأفاد بأنه طالما أن اللبنانيين لم يلتزموا بسياسة النأي بالنفس ولم يطبقوها ولم يشرعوا في إصلاحات حقيقية، فمسار العلاقات لن يكون بخير لا مع أشقائهم العرب ولا مع المجتمع الدولي.