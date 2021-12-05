قرداحي: كنت أنا الساذج.. ميقاتي ربح المليار بالتواصل مع محمد بن سلمان وأنا ربحت الملايين

قال وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي في أول إطلالة له بعد تقديم استقالته ضمن برنامج “وهلق شو” مع جورج صليبي انه لا يعتبر نفسه سياسياً ودخل السياسة ليخدم بلده.

وتحدث قرداحي عن تفاصيل استقالته ولفت أنه “قبل استقالتي بيومين طلبني ميقاتي وإلتقينا وأطلعني على مبادرة ماكرون ولودريان تمنى بعد لقائه بوحبيب استقالتي وبعدها تشاورت مع سليمان فرنجية وقال لي الرأي رأيك”.









وأشار ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تشاور مع الحلفاء وجميعهم قالو له أنهم يفوضوني بالقرار”.

وسخر قرداحي: “أنا صرت بلبنان سبب ارتفاع سعر الدولار ويمكن أنا سبب انفجار المرفأ”.

واعتبر قرداحي أن ما حصل لا يعتبر ضمانة لعودة العلاقات مع السعودية، مضيفاً أن “البطريرك الراعي طلبت مني الاستقالة “لاطلع بطل” وسألته إذا ارتكبت خطأ وقال لي لا وقلت له “إلى متى سنبقى نرضخ لإملاءات الآخرين؟” .

وتابع: “أعرف من كان يحرض ويشن حملة ضدي ..و”ما بدي قول مين وخلينا بموضوع ماكرون” .

وأكد أنه أخذ على عاتقه الاستقالة ويمكن أن يكون الحلفاء لا يريدونها.

واعتبر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتقد أنه ربح المليار وليس المليون بعد الاتصال المباشر مع الأمير محمد بن سلمان .. وننتطر النتيجة و”المي تكذب الغطاس”.

وأضاف قرداحي وقال:”أنا ربحت الملايين بعد التضامن الذي حصل معي في لبنان والشعب اللبناني بأكثريته معي بالاضافة لملايين العرب والمغرب العربي”.

وتابع: “بالنسبة للسياسية المجال مفتوح وأنا حاضر من جديد لأي نداء من وطني وإذا صار في انتخابات”.

وصرح قرداحي: “لم أكن الاول الذي أقول أن الحرب على اليمن عبثية والذي أزعجني أني قلتها بكل محبي كصديق للسعودية وقلتها سابقاً بأكثر من مقابلة ووجهت نداءا للأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف: “أنا قلت سابقاً أن الأمير محمد بن سلمان يبني الدولة الرابعة في المملكة وحرر كل شيء ويمكن بقرار منه أن يفرض سلام الشجعان مع اليمن”.

كما شدد على أن لبنان يحفظ الجميل للسعودية بسبب وقوفها الدائم إلى جانبه وهي الشقيقة الكبرى والسند وأوجه تحية للأمير محمد بن سلمان وأن يعيد النظر بعلاقة وموقفه من لبنان .

وقال أيضاً: “أولادي في دبي وأمورهم ماشية ولم يتغير شيء”

كذلك أكد وقال:”أنا مع الحق وأحاول الدفاع عنه كما وقفت مع المقاومة بسبب دفاعها عن جنوب لبنان وفي الجرود وحتى بذهابها إلى سوريا كانت تدافع عن لبنان”.

وبخصوص الحكومة قال: “كنت مفكر إنو نحنا حكومة متضامنة وكنت أنا الساذج” ووزراء خرجوا ليطالبوني بالاستقالة كالمولوي واليض وسلام وناصر ياسين ووليد نصار هؤلاء لديهم ظروفهم.

وبشأن علاقته مع سوريا، أكد أن لم يتغير شي بالنسبة له وموقفه ما زال كما هو و”كل العرب والعالم راجع على سوريا وكان موقفي” .

وختم قرداحي وقال: أحترم الوزير عباس الحلبي وأحبه وسيعرف كيف يدير وزارة الاعلام والقرار لسليمان فرنجية بشأن تعيين بديلاً لي”.