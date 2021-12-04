الإعلان عن صفقات بالمليارات بين السعودية وفرنسا.. تشمل مشروعات لإنتاج هياكل وتشغيل الطائرات

أعلنت السعودية، السبت 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، تدشين مشروع مع فرنسا لتأسيس منشأة لتصنيع وإنتاج هياكل الطائرات بالمملكة، إضافة إلى توقيع اتفاق مع “سي.إف.إم إنترناشونال” الفرنسية بقيمة 8.5 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان للشركة السعودية للصناعات العسكرية (رسمية)، تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للرياض ضمن جولة خليجية شملت الإمارات وقطر.









حيث قالت الشركة، في بيان، إنها “وقعت اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة فيجياك أيرو (FIGEAC AÉRO) الفرنسية، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دُسر) لتأسيس شركة (سامي فيجياك أيرو للتصنيع) بهدف بناء منشأة تصنيع عالي الدقة في المملكة لإنتاج مكونات هياكل الطائرات”.

الشركة السعودية أشارت إلى أنه “تم الإعلان عن المشروع المشترك خلال منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي الذي انعقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة”.

فيما يسعى المشروع المشترك، وفق الشركة، إلى “تطوير قدرات المملكة في صناعة هياكل الطائرات، إضافة إلى تدريب المهندسين والفنيين السعوديين للعمل كجزءٍ من هذا المشروع، وتعزيز توطين صناعات الطيران العسكرية والمدنية”.

سيشمل المشروع الذي يمتد، وفق البيان، “على مدى 10 سنوات، سلسلةً من الاستثمارات الكبرى التي معظمها سيُموَّل من مؤسسات مالية محلية، من ضمنها إطلاق وحدة إنتاج جديدة بموقع شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة (AACC) في جدة”.

بحسب البيان، “يتم حالياً تكليف أربع ماكينات متطورة خماسية المحاور، بتصنيع أول المنتجات بحلول نهاية العام الجاري”.

في حين تستهدف المرحلة الأولى “توسيع المنشأة، التي من المقرر استكمالها بحلول عام 2024، بإجمالي استثمار بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وضمن ذلك المعدات، والبنى تحتية، وبرامج التدريب، والشهادات”.

كما تستهدف هذه المرحلة “تحقيق إيراداتٍ قدرها 10 ملايين دولار أمريكي، وسيتم تزويد شركة (سامي فيجياك أيرو) للتصنيع بـ14 وحدة معدات متطورة، فضلاً عن توظيف أكثر من 60 شخصاً”، وفق البيان.

اتفاقين بـ12.5 مليار دولار

في غضون ذلك، أعلنت “الخطوط السعودية” أنها وقَّعت اتفاقاً مع “سي.إف.إم إنترناشونال” الفرنسية بقيمة 8.5 مليار دولار (32 مليار ريال) بالأسعار المعلنة.

أفادت الشركة بأن المحركات من طراز “ليب-وان إيه” ستقوم بتشغيل أسطولها الجديد من طائرات “إيرباص” المكون من 35 طائرة إيرباص من طراز “إيه321نيو”، والمتوقع وصول طلائعها اعتباراً من 2022 و30 طائرة من طراز “إيه320نيو”.

كذلك يشمل الاتفاق عقداً للصيانة والخدمات طويلة المدى، إضافة إلى 20 طائرة أخرى مستأجرة من طراز “إيه320نيو”.

بخلاف ذلك، أكدت شركة طيران ناس السعودية، في بيان، أنها وقعت اتفاقاً لصيانة محركات من طراز “ليب-وان إيه” مع “سي.إف.إم إنترناشونال” بقيمة أربعة مليارات دولار.