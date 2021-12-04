كورونا ينتشر.. نسبة إشغال أسرة العناية الفائقة 72 بالمئة

إلى ذلك ارتفع عدد المرضى في المستشفيات إلى 550 مريضاً، بينهم 257 في غرف العناية الفائقة، يحتاج 52 منهم لأجهزة تنفس اصطناعي. ووصلت نسبة إشغال أسرة العناية الفائقة إلى 72 بالمئة. وتبين أن نسبة 83 بالمئة من حالات الاستشفاء هي لأشخاص غير ملقحين، وكذلك نسبة 79 بالمئة في العناية الفائقة هي لأشخاص غير ملقحين.

وعلى مستوى حملة التلقيح، بلغ عدد الجرعات المنفذة يوم أمس نحو 26 ألف جرعة. فتلقى 18012 شخصاً الجرعة الأولى، و8259 الجرعة الثانية. وبات العدد التراكمي للملقحين بالجرعة الأولى نحو مليونين و135 ألف شخص، بنسبة وصلت إلى 39.2 في المئة من السكان، ونحو مليون و817 ألف شخص بالجرعة الثانية، بنسبة 33.4 في المئة. كذلك تسجَّل 17062 شخصاً جديداً على المنصة لتلقي اللقاح، فرفعوا عدد المسجلين إلى ثلاثة ملايين ونحو 110 ألف شخص لتصير نسبتهم 57.1 بالمئة من السكان.