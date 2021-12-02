وزير الخارجية الأردني يؤكد على قوة الترابط مع فلسطين

بيروت أوبزرفر

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع رياض المالكي لوسائل الإعلام إن الأزمة الفلسطينية لا يمكن أن تستمر ، وهناك حاجة لتحرك دولي من شأنه النهوض بالقضية الفلسطينية. كما قال وزير الخارجية إن اللقاء مع أبو مازن تمحور حول الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية. الجانبين متفقان في جميع المواضيع. اللافت أن كل هذا يأتي في إطار تطورات ميدانية مهمة ودقيقة على الصعيد الاقتصادي ، وفي اجتماع حكومة السلطة الفلسطينية في نابلس ، تم التعهد بـ 92 مليون دولار للترويج لمشاريع في محافظة نابلس.









وقالت صحيفة القدس الفلسطينية أن هذا القرار هو خطوة أخرى لتحسين البنى التحتية المدنية ونشاط الأعمال في الضفة الغربية ، وكان هناك قرارات مماثلة فيما يتعلق ببيت لحم وأريحا.

من ناحية أخرى وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني بات من الواضح أن هناك إصرارا كبيرا لدى قوى الأمن الفلسطينية في محافظة جنين على مواصلة العمليات ضد المطلوبين الأمنيين.

وقامت قوات الأمن بعدد من العمليات ، وبسبب هذه العمليات سلم عشرة مطلوبين من المخيم انفسهم لقوات الامن.

وأجريت اتصالات في الأسبوع الماضي بين كبار المسؤولين في المخيم لقوات الأمن لتسليم المطلوبين وتجنيب الصراع بين الجانبين.