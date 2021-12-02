الكويت: اتّهام 5 أشخاص جدد بـ«تمويل حزب الله»

ضبطت السلطات في الكويت 5 أشخاص جدد في قضية «تمويل حزب الله».

وأفادت صحيفة «القبس» الكويتية بأنّ العدد الإجمالي للمتهمين ارتفع بذلك إلى 23، 12 منهم تمّ إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمّة القضية.









ولفتت إلى انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين وتصنيف القضية كقضية أمن دولة.

وقالت «القبس» إن التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين.

وأنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، وأنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله.