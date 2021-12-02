لبنان يتجه لإلزامية التطعيم في بعض القطاعات: حظر تجول ليلي باستثناء الحاصلين على اللقاح

قالت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لكوفيد-19 إن لبنان سيفرض حظر تجول ليليا اعتبارا من 17 ديسمبر يسري لمدة ثلاثة أسابيع على كل من لم يحصل على اللقاح وذلك باستثناء الأشخاص الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملي نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر.

وأضافت أن التطعيم بكامل جرعتيه سيصبح إلزاميا على جميع العاملين في عدد من القطاعات بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.









وقالت اللجنة إن التطعيم سيكون إلزاميا لجميع موظفي الخدمة المدنية والعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والنقل العام والقطاع العسكري والأجهزة الأمنية اعتبارا من 10 يناير، أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة لفحص pcr مرتين في الأسبوع، في أي من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة، داعية كل الجهات المعنية للتشدد في تطبيق تلك الإجراءات.

وأوصت بفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم 17 ديسمبر الجاري حتى 9 يناير المقبل.

جاء ذلك ضمن مقررات اجتماع الجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات كورونا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس بحضور وزراء التربية والتعليم العالي والعدل والمالية والاتصالات والسياحة والداخلية والبلديات والصحة والعمل والأشغال العامة والنقل والمدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من كبار المسئولين.

وقررت اللجنة في اجتماعاها اليوم منع إقامة كل التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق 50% من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور المائة شخص يجب الحصول مسبقا على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة.