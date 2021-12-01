بعد غياب طويل.. كيف أصبحت الفنانة سميرة توفيق؟

نشر الفنان وليد توفيق صورة عبر حسابه على تطبيق “انستغرام” ظهر فيها برفقة الفنانة القديرة سميرة توفيق بمنزلها في أبو ظبي يُرافقه السفير اللبناني فؤاد دندن.

وعلّق توفيق على الصورة قائلا: “زيارة إلى منزل الفنانة الكبيرة الغالية سميرة توفيق في أبو ظبي، برفقة سعادة السفير اللبناني فؤاد دندن، ذكريات كثيرة وأحاديث ممتعة مع سيدة غالية على القلوب كافة”.









وقد لاحظ المتابعون أن سميرة توفيق الغائبة عن الإعلام، لا زالت تحتفظ بالملامح نفسها على الرغم من مرور السنوات وبجمالها العربي.

وقد خضعت سمراء البادية لعملية جراحية العام الماضي تتعلق بقسطرة في القلب في أبو ظبي تكلّلت بالنجاح.

يذكر أن سميرة توفيق واحدة من أبرز الأصوات الغنائية، تميز غناؤها باللون البدوي الفريد من نوعه منذ أن كانت طفلة، وعندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها بدأت في تقديم حفلات في مسرح العائلات ببيروت، وكانت تغني لسعاد محمد وليلى مراد في الحفلات.

وانضمت سميرة توفيق رسميًا إلى محطة الإذاعة الأردنية واشتهرت بالأغنية المنتشرة على نطاق واسع “بين الدوالي”، وحققت نجاحا كبيرا، وأصدرت بعد ذلك عدة مجموعات من الأغاني المتميزة بلكنة بدوية، وبعد أن توسعت حركتها، أصبح لها جمهور كبير في العالم العربي.