عباس يجتمع مع أمير قطر لدعم القضية الفلسطينية

بيروت أوبزرفر

التقى رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أخيرا مع الرئيس محمود عباس أبو مازن وسلمه رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله ، وهي الرسالة التي ركزت على الجهود المبذولة لإيجاد حل لخطة الدولتين وضمان الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية. وأكدت الرسالة أن الأردن سيواصل تكريس جهوده لدعم الفلسطينيين.









من ناحية أخرى التقى أمير قطر بأبو مازن وأطلعه على آخر المستجدات في العاصمة. وبحسب مسؤول في الوفد الفلسطيني تحدث لبعض من الصحف الفلسطينية المرافقة للرئيس ، فإن حماس تخشى تحسن العلاقات بين الأمير وأبو مازن لأنهم لا يريدون للسلطة الفلسطينية دعم سياسي واقتصادي كبير.