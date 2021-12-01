ورقة نقدية جديدة في التداول اعتباراً من 1 كانون الأول

أحاط مصرف لبنان، في إعلام أصدره اليوم الجمهور “علما بانه سيضع في التداول اعتبارا من 1/12/2021 ورقة نقدية جديدة من فئة ال 10000/ل.ل (عشرة الاف ليرة) موقعة من حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة والنائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري.

ومواصفات الورقة النقدية الجديدة هي التالية:









1 – تاريخ الاصدار: ان تاريخ اصدار الورقة النقدية الجديدة هو 1 نيسان 2021.

2 – القياس:ان قياس الورقة النقدية الجديدة هو ذات قياس الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها.

3 – اللون: ان لون الورقة النقدية الجديدة هو ذات لون الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها.

4 – سمات الامان: ان سمات الامان البصرية الموجودة على الورقة النقدية الجديدة هي ذاتها الموجودة على الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها، باستثناء خيط الامان الذي تم تطويره بحيث اصبح ارجواني اللون ويحتوي على رسوم هندسية تتحرك عند تحريك الورقة بشكل عامودي.

وتوضع الاوراق النقدية الجديدة في التداول الى جانب الاوراق المتداولة حاليا من الفئة ذاتها.