أسبوع أرشيف #نجوى_كرم مستمرّ وهي تكشف أسراراً جديدة لجمهورها!

مازال هاشتاغ #NajwaKaramsArchiveWeek مستمراً ويلقى آلاف التغريدات والتفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي، وحوالي 2 مليون مشاهدة على تطبيق “تيك توك” العالمي الشهير.

وشاركت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بدورها في أسبوع أرشيفها الذهبي، عبر سلسلة من المعلومات والأسرار التي كشفتها بصوتها عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي على أنستغرام.









بعض هذه القصص جاءت مفاجِئة وأخرى صادمة، تفاعل معها الجمهور أمس، معبّرين عن إمتنانهم لها بهذا الأرشيف الضخم الذي وضعته بين أيديهم، والذي هو وليد جهدٍ وإجتهاد على مدار سنوات.

على صعيد آخر، أعلنت شمس الأغنية عن تفاصيل حفلها لإستقبال العام الجديد 2022، حيث ستحيي حفلاً ضخماً على مسرح فيستيفال أرينا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، يوم 31 ديسمبر المقبل، بمشاركة النجم ناصيف زيتون.