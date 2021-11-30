الجهود المصرية القطرية تنجح في توفير الموارد اللازمة لغزة

عزت حامد

سافر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطر. وقال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ووزير الشؤون المدنية، في تغريدة له عبر “تويتر”، إن عباس يصل الدوحة الإثنين؛ تلبية لدعوة من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.من ناحية أخرى تم نقل أموال التبرعات القطرية التي كانت تدفع رواتب مسؤولي حماس ، بحسب دبلوماسيين إلى قطاع غزة.، وقامت قطر بجهود مضينة من أجل تحويل الأموال إلى مسؤولي حماس من أرباح بيع الوقود الممول قطريًا ، والذي يشق طريقه من الخدمات العامة عبر مصر.

وبهذه الطريقة يمكن للجمهور الفلسطيني نيل الأرباح على عكس الطريقة السابقة عندما حصلت حماس على معظم الأرباح وحصل الجمهور على مبالغ طفيفة.