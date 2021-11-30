دموع ممثل مصري كبير تثير تعاطفاً واسعاً في البلاد

أثارت دموع للممثل المصري القدير رشوان توفيق، وحديثه عن مروره بـ»أقسى تجربة» في حياته، تعاطفاً واسعاً، الأحد، في البلاد.

وخرج مساء السبت في برنامج في فضائية الحياة (خاصة) بجواره ابنته المذيعة هبة رشوان، وأحفاده، باستثناء ابنته آية، وعندما سأله الإعلامي عمرو الليثي، عن غيابها، تحدث بحزن وتأثر شديدين عما سماه «أقسى تجربة « في حياته.

وكشف توفيق (88 عاماً) عن وجود قضية أقامتها ضده نجلته الغائبة وحفيده (ابنها) تخص أموالاً منحها لها يوماً ما، مندهشاً مما يحدث معه، واصفاً حاله بأنه «المقتول الحي».

ولم تنته الكلمات المخنوقة في حلق رشوان، حتى كان اسمه بعد الحلقة، من الأكثر تداولاً في منصات التواصل وأوساط الفنانين ووسائل الإعلام، متضامنين معه، رافضين أي إجراء قضائي ضده من ابنته.

وخاطبت الفنانة دنيا سمير غانم، توفيق، الأحد عبر حسابها في موقع إنستغرام: «أريد أقول لحضرتك إن حزنك لا يهون لنا أبدًا، وكلنا ولادك ونحبك».

ومتحدثاً عن توفيق، قال الإعلامي المصري طارق علام، عبر فيسبوك، الأحد: «الرجل الطيب أبو الإنسانية في أصعب الأوقات مع الشيخوخة، يتم رفع قضايا (ضده) لا تحزن يا عم رشوان، دموعك غالية علينا وكلنا ولادك (..) تغور الفلوس والدنيا كلها إلا الأب والأم».

وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر صفحتها في فيسبوك: «كل الحب والدعم والتقدير والاحترام للأب الجميل والأستاذ الفنان القدير رشوان توفيق.. كلنا أبناؤك، وربنا يصلح أحوالك». ومتأثرة بما حدث مع توفيق، قالت الفنانة إيمان العاصي، عبر صفحتها على فيسبوك: «الأستاذ الإنسان الأب الفنان يعز عليّ كسرة قلبك، أشعر بك وبالجرح الذي تشعر به».

وخرج الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مساء الأحد مع برنامج في فضائية الحياة، قائلاً: «سنحاول على المستوى الإنساني مع أبنائه، وربنا يقدرنا ونكون همزة وصل ونمسح دمعته لأنها غالية علينا» وفق إعلام محلي.

ومساء الأحد، خرج محمد عصام، حفيد رشوان توفيق، في تصريحات لفضائية «إم بي سي مصر» لبرنامج الإعلامي عمرو أديب، نافياً ما تردد بشأن قيام والده (نسيب رشوان) برفع قضية حجر على توفيق.

وأوضح أن هناك قضية لإلغاء توكيل عام قامت به والدته لوالدها بالتصرف في الأملاك، والأزمة متعلقة بـ»شاليه (منزل)» كاشفاً أنه ووالدته نالتهما انتقادات وشتائم واسعة منذ حديث توفيق، السبت.

فيما ردت هبة رشوان، في مداخلة في البرنامج ذاته بالقول إن أملاكها وأملاك شقيقتها من مال والدها، وهو قام وفق توكيل عام من ابنته الثانية، بمراجعة ما قدمه لها ليعيد توزيع ممتلكاته لينصف حفيدته من نجله المتوفى منذ سنوات.

وتوفيق ممثل قدير له مئات الأعمال في السينما الدراما والمسرح، وله أدوار شهيرة في المسلسلات التاريخية وأيضاً الدينية في رمضان لسنوات طويلة.







