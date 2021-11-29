السعودية تحث دول عربية على حظر حزب الله

بيروت أوبزرفر

أبرز التليفزيون البريطاني بيان الخارجية السعودية الأخير ، وهو البيان الذي أشادت فيه بقرار حكومة أستراليا على إضافة حزب الله بأكمله إلى قائمة التنظيمات الإرهابية ، ونبه التليفزيون البريطاني في تقرير له إلى أن السعودية تدعو دولاً أخرى لاتباع أستراليا في هذا النهج ، خاصة عقب القرار البريطاني الأخير بحظر منظمة حماس أو التعاطي معها.









وعن هذه النقطة يقول أحد المحللين السياسيين العرب في بريطانيا للسياسة أن الموقف جد دقيق سواء لحزب الله أو حماس ، حيث باتت الدوائر السياسية في العالم تعتبر هذه المنظمات ومن يتعامل معها إرهابيين.

اللافت أن هذا المحلل ، الذي رفض ذكر أسمه ، أشار إلى أن المواطن سيكون دوما الضحية لهذه الخطوة ، خاصة مع ارتباط الكثير من المنظمات المدنية بهذه الخطوة سواء بالمدارس أو المؤسسات المجتمعية وغيرها من المرافق الاجتماعية المهمة.