عون: سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقناة “الجزيرة” القطرية: “نريد أطيب وأفضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية”، مشيراً الى انه استعرض الأزمة اللبنانية الخليجية خلال لقائه مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولفت عون الى انه لم يطلب من أحد الاستقالة مضيفاً “قرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان”.









وعن ملف التحقيق بملف تفجير مرفأ بيروت قال عون “لا أوافق حزب الله بإقالة المحقق في قضية المرفأ “، مضيفاً: ” حزب الله ملتزم بالقرار 1701 ولم يصدر عنه أي خلل منذ 2017″.

وعن الانتخابات النيابية شدّد عون على أنّها “ستُجرى ونتخذ الإجراءات كافة لإجرائها”.

وفي سياق آخر قال رئيس الجمهورية: ” سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى”.

كما لفت عون الى ان “مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي وحاكم المصرف مسؤول عن المال المفقود”، مضيفاً: “هناك تراكمات عدة ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان”.