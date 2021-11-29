دبي تعلن عن حفل #نجوى_كرم لليلة رأس السنة وتطرح التذاكر عبر موقعها الرسمي!

أعلنت إمارة دبي عن تفاصيل أُولى وأضخم حفلاتها لليلة رأس السنة الجديدة 2022، والتي ستحييها شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، يوم الجمعة 31 ديسمبر المقبل في فيستيفال سيتي دبي، بالإمارات العربية المتحدة، ويشاركها الفنان ناصيف زيتون.

كما طرحت التذاكر لهذا الحفل، وإنطلقت عملية الحجز عبر الموقع الرسمي المخصص للفعاليات بالإمارة، وهو موقع بلاتينوم ليست دبي.









وكانت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم قد أعلنت عن هذا الحفل مسبقاً وتكتّمت عن تفاصيله، وذلك قبل شهرين من موعد الحفل، وأُعتُبرت أول فنانة عربية تعلن عن حفلها لليلة رأس السنة هذا العام.