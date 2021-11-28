ياسمين عبد العزيز تبكي وهي تتحدث عن مرضها: كدت أموت وكانوا يجهزون القبر لي

ظهرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز وهي تبكي بحرقة في برومو لقاء لها مع منى الشاذلي بينما كانت تستذكر أزمتها الصحية التي مرت بها مؤخراً.

ياسمين عبد العزيز تبكي مع منى الشاذلي

شاركت الإعلامية المصرية منى الشاذلي على قناتها في يوتيوب برومو حلقة “معكم منى الشاذلي” الجديدة، والتي تستضيف فيها الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، وستعرض الحلقة كاملة على قناة CBC مصر.









كان هذا الظهور الأول لياسمين عبد العزيز بعد الأزمة الصحية التي عانت منها مؤخراً، وبدا التأثر على ياسمين وهي تروي تجربتها مع المرض، إذ راحت تبكي وتقول “أنا كنت بموت، التربي باعت لي رسالة إنهم بيجهزوا لي التربة”، وأضافت “بقيت بني آدمة تانية، ووصيت أخويا الكبير بولادي”.

وأكدت ياسمين عبدالعزيز في البرومو: “مش قادرة أصدق إني أنا أساساً قاعدة في برنامج وبتكلم عن الموضوع”، وقالت ياسمين لنفسها “مش هنزل من المطار إلا وأنا ياسمين”.

وقد وصفت منى الشاذلي حلقة ياسمين عبدالعزيز في البرومو بأنها “حكاية صادقة بالتفاصيل”.

تفاصيل أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

كانت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز قد دخلت في أزمة صحية نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية لها في يوليو/تموز 2021.

وكان سبب تدهور حالة ياسمين هو خطأ طبي نتج عنه تسمم بكتيري في الدم، أثناء إجرائها لعملية جراحية لإزالة ورم في الرحم.

وبعد أن دخلت في غيبوبة استمرت قرابة 14 يوماً دخلت على أثرها إلى العناية المركزة، غادرت ياسمين مصر، على متن طائرة إسعاف لاستكمال علاجها بسويسرا، ولحِق بها زوجها الفنان أحمد العوضي؛ لمرافقتها في رحلتها العلاجية.

وقد صرح العوضي بأن زوجته تعرضت لـ”تسيُّب، وإهمال”؛ تسبب بتدهور حالتها الصحية خلال فترة علاجها في مصر، وهدد بالاحتكام للقانون المصري؛ لمحاسبة المتسبب.