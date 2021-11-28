بالأسماء… الفائزون بانتخابات نقابة الصيادلة

فاز تجمع “نقابتي سندي” بـ ١٠ مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة موزعين على مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي، فيما حصل “الصيادلة ينتفضون” على مقعدين، و٥ مقاعد لتجمع “نقابة الضمير المهني”.

وأتى توزيع أسماء الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصيادلة المؤلف من ١١ عضواً بحسب اللوائح على الشكل التالي:









فادي حديب (نقابة الضمير المهني)

زياد الحج شحادة(نقابة الضمير المهني)

نجيب محفوض(نقابة الضمير المهني)

بسام حنيني(نقابة الضمير المهني)

جو سلوم (نقابتي سندي)

عبد الرحمن مرقباوي (نقابتي سندي)

سهيل الغريب (نقابتي سندي)

كارول ديب (نقابتي سندي)

مروى الجمل (نقابتي سندي)

محمد جابر (نقابتي سندي)

فرج سعادة (الصيادلة ينتفضون)

عضوية صندوق التقاعد (عدد ٤)

فادي نصرالدين (نقابة الضمير المهني)

حسين فرحات (نقابتي سندي)

جورجينا نعمة الله (نقابتي سندي)

احسان كركي (الصيادية ينتفضون)

المجلس التأديبي أعضاء (٢)

فيرا حيدر

بهيا فاضل