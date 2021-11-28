حزب الله يتوسط بين بري وباسيل لمقايضة الطعن في قانون الانتخابات بتفعيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء

ذكرت صحيفة الأنباء أن قيام وساطة لحزب الله بين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل، تقوم على مقايضة مراجعة الطعن، بشأن تعديل قانون الانتخابات امام المجلس الدستوري لجهة ارجاء الانتخابات النيابية الى مايو، وحصر اقتراع المغتربين بالنواب الستة، كما يرغب رئيس الجمهورية، مقابل تأمين نواب تكتل لبنان القوي نصاب الجلسة النيابية المقبلة، بما يسمح بانعقادها، وبالتالي بإقرار صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بما يكف يد المحقق العدلي عن ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء الآخرين المدعى عليهم، والادعاء عليهم امام هذا المجلس.

لكن باسيل يرى إزالة العقبات من امام اجتماع مجلس الوزراء أولا، وفي تصريح لصحيفة «الديار» قال: «لن نبقى ساكتين امام التعطيل، فلتجتمع الحكومة او «ما بتكفي» وأنصح ميقاتي بدعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع، والمعترضين للحضور، نافيا تدخله بالتحقيق القضائي في قضية المرفأ.