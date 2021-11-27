قاسم: البعض في لبنان يرفض المقاومة تماهيًا مع المطبِّعين ولكن الانتخابات ستكشف عن حجمهم الطبيعي

اعتبر نائب الأمين لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن “دعم المقاومة الفلسطينية واجب على كل حرٍّ في العالم ونتائجه تنعكس على كامل المنطقة، وسقوط الاحتلال من فلسطين مسألة وقت وشرعنته مع وجود المقاومة مستحيلة

وخلال كلمة له في الملتقى العربي لنصرة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، أوضح قاسم أن “البعض في لبنان يرفض المقاومة تماهيًا مع المطبِّعين ولكن الانتخابات ستكشف عن حجمهم الطبيعي”.









وتوجه قاسم الى الفلسطينيين والمشاركين في الملتقى، مشيرا الى أن “حزب الله معكم وإلى جانبكم في معركة تحرير الأرض وتحرير الأسرى”.