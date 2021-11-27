“المستقبل” يسحب مرشحيه من انتخابات أطباء الأسنان: تجاذبات وانقسامات غير مسبوقة

أعلن “#تيار المستقبل” سحب مرشحيه الوحيدين الدكتور محمد مشموشي والدكتور محمد قدوحة من معركة #انتخابات نقابة أطباء الأسنان، على أن يستكمل مشاوراته واتصالاته قبل صباح الغد لاتخاذ القرار المناسب في شأن دعم ترشيح الأطباء الذين يراهم مناسبين لتولّي المسؤولية النقابية “لما فيه مصلحة اطباء الاسنان والنقابة”.

وجاء قرار “المستقبل” اليوم “في ضوء التجاذبات والانقسامات غير المسبوقة الذي تشهدها انتخابات النقابة، والاصطفافات الحادة البعيدة عن اعتماد المعايير المهنية والنقابية في اختيار الانسب لتولّي المسؤولية”، وفق بيان “المستقبل”، مضيفاً: “تيار المستقبل المعروف باعتداله ورفضه لغة الانقسامات، يرى أنّ الاستمرار في خوض المعركة الانتخابية لاختيار نقيب ومجلس جديد يجعله شريكاً في إدخال النقابة في الزواريب الضيقة البعيدة عن مصلحة النقابة والأطباء”.